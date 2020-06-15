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    • 15.06.2020 08:10
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    'den sağlık sistemine övgü dolu sözler!

    Nişantaşı’nda kuaför çıkışı görüntülenen , ’nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı. Bayülgen, "Benim 'da ve 'de sağlık ve hastane tecrübelerim oldu, inanın berbat durumdalar. Burada beş dakikada yapılan tedaviyi orada 10 saatte olamazsın, sağlık sistemleri çok bozuk durumda” dedi. Öte yandan salgın döneminde geçinemiyoruz diyen sanatçılara da tepki gösterdi.

    Okan Bayülgen'den sağlık sistemine övgü dolu sözler!

    , kızı ile Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülendi. Bayülgen, gazetecilerle pandemi döneminde Türk sağlık sisteminin performansını değerlendirdi: "Benim 'da ve 'de sağlık ve hastane tecrübelerim oldu, inanın berbat durumdalar. Burada beş dakikada yapılan tedaviyi orada 10 saatte olamazsın, sağlık sistemleri çok bozuk durumda."

    'SEN SANATÇISIN!'
    Bayülgen, pandemi döneminde tiyatrocuların zorluk yaşadıkları, bazı sanatçıların da 'Geçinemiyoruz' açıklamaları hakkında ise, "Etrafa bakıyorum da çok ağlayan var, sürekli ağlıyorlar… Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson, yer göstericinin durumu ne diyen yok! Tiyatrocunun vesairenin 'Zorlanıyoruz' demesini kabul etmiyorum ben, çok çirkin buluyorum bu açıklamaları" dedi. (Sabah)

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