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    • 15.06.2020 09:09
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    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 15 Haziran 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    KOÇ:

    Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle buluşma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize kanıtlamak isteyeceksiniz.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    BOĞA:

    Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.
    Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakınlarınızdan faydalanacaksınız.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    İKİZLER:

    Çevrenizde kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetine karşı gereken karşılığı vereceksiniz.
    Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    YENGEÇ:

    Bugün alınganlığınız tavan yapabilir.
    Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    ASLAN:

    Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    BAŞAK:

    Henüz oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
    Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz sizi izliyor.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    TERAZİ:

    İşinizde yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisindesiniz. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    AKREP:

    Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkiniz rutin halde. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    YAY:

    Aşka önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    OĞLAK:

    Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
    Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalarda olduğunuz zaman, huzursuzlaşıyorsunuz.
    Uykunuzu ihmal etmeyin.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    KOVA:

    Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.
    Günlük burç yorumları – 15 Haziran 2020 Pazartesi

    BALIK:

    Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermedikçe, ele aldığınız konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenizi önemsemelisiniz.
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