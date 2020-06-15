İstanbul'da Pelin Köroğlu (28) çocukken rahatsızlandı. Beynine pil takıldı. Bu işlem şimdiye kadar 6 kez tekrarlandı. Yakınları 'Pilli Bebek' demeye başladı.
İstanbul'da gezi ve yemek üzerine blogger'lık yapan 28 yaşındaki Pelin Köroğlu'nun hayatı, 9 Mart 2003'de aniden ateşlenmesiyle alt üst oldu. 11 yaşındaydı ve hastaneye götürüldü. Beyninde apse oluştuğu anlaşıldı. Acilen ameliyata alındı ve apse boşaltıldı. Daha sonra kasılma ve titremeler baş gösterdi. Hiçbir ilaç fayda etmedi. 2005'de henüz 13 yaşındayken Türkiye'de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olarak hayatı bir kez daha değişti ve kibrit kutusu büyüklüğündeki minicik bir cihaz sayesinde eski haline kavuşabildi.
O günden bu yana tam 6 kez pili değiştirilen Köroğlu, dördüncü pilini hatıra olarak saklıyor. Genç kadına, ailesi ve arkadaşları 'pilli bebek' diye hitap ediyor.
Pelin Köroğlu, "pillibebegindunyasi" sayfası ile hem gezi ve yemek paylaşımları hem de tedavisiyle ilgili yaşadıklarını anlatıyor.
İstanbul'da gezi ve yemek üzerine blogger'lık yapan 28 yaşındaki Pelin Köroğlu'nun hayatı, 9 Mart 2003'de aniden ateşlenmesiyle alt üst oldu. 11 yaşındaydı ve hastaneye götürüldü. Beyninde apse oluştuğu anlaşıldı. Acilen ameliyata alındı ve apse boşaltıldı. Daha sonra kasılma ve titremeler baş gösterdi. Hiçbir ilaç fayda etmedi. 2005'de henüz 13 yaşındayken Türkiye'de beyin pili takılan ilk çocuk hasta olarak hayatı bir kez daha değişti ve kibrit kutusu büyüklüğündeki minicik bir cihaz sayesinde eski haline kavuşabildi.
O günden bu yana tam 6 kez pili değiştirilen Köroğlu, dördüncü pilini hatıra olarak saklıyor. Genç kadına, ailesi ve arkadaşları 'pilli bebek' diye hitap ediyor.
Pelin Köroğlu, "pillibebegindunyasi" sayfası ile hem gezi ve yemek paylaşımları hem de tedavisiyle ilgili yaşadıklarını anlatıyor.