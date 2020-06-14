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    • Yaşam
    • 14.06.2020 15:21
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    • 14.06.2020 15:22
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    Zeytinburnu'nda korkutan patlama

    Zeytinburnu'nda bulunan bir lokantada öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle meydana geldiği öğrenilen patlama nedeniyle bir kişi yaralandı.

    Zeytinburnu'nda korkutan patlama

    Zeytinburnu'ndaki bir lokantada,mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle patladı.

    Gökalp Mahallesi 144/1 Sokak'ta faaliyet gösteren lokantada mutfak tüpü patladı.

    Patlamanın etkisiyle lokantada bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

    Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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