Uzungöl işte böyle değişecek! Fotoğraflar ortaya çıktı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve bölge için çok önemli bir turizm merkezi olan Uzungöl'ün yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğuna işaret ederek, hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.