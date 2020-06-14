Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Sürücü ile araçta bulunan babası Mehmet Naci (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Katliam gibi kaza! Balıkesir'de bir aile yok oldu