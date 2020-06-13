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    • 13.06.2020 21:55
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    tedbirleri kapsamında 'nın Gediz ilçesinde bir köy karantinaya alındı

    'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünün, yeni tip (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

    Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

    'nın Gediz ilçesinde bir köyün, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

    Gediz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Altınkent köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Gediz Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Altınkent köyünde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olamayacağı için, köy yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında kontrol altına alınmasına ve karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir."

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