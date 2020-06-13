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    • 13.06.2020 23:52
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    • 13.06.2020 23:55
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    Son dakika: Metorolojiden için şiddetli yağış uyarısı! | 14 Haziran

    Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü, için yağış uyarısında bulundu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.

    Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

    Genel Müdürlüğü, için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

    Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra 'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR&NBSP;KADAR SÜRECEK
    Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

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