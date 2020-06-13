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    • Yaşam
    • 13.06.2020 16:03
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    • 13.06.2020 16:03
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    Bir daha sı tarafından katledildi

    'nın ilçesinde, tartıştığı sı tarafından defalarca bıçaklanan yaşamını yitirdi. Polis, kaçan koca için çalışma yürütüyor.

    Bir kadın daha kocası tarafından katledildi

    'nın ilçesinde, sı tarafından bıçaklanan hayatını kaybetti.

    Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, K. ile kocası K. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cenk K, eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

    Daireden gelen sesleri duyan apartman sakinleri, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    Sağlık ekipleri, Serpil K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Cenk K'yi bulmak için çalışma başlattı.

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