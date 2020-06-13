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    • Yaşam
    • 13.06.2020 15:01
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    • 13.06.2020 15:13
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    'da panik anları: köpeğe saldırdı

    ’da dehşet anları an be an kaydedildi. Köpeğe saldıran , cep telefonu larınca görüntülendi. Köpeğin sahibi kadın, video çektiği esnada lerine saldıran yılanı görünce çok tedirgin olduğunu söyledi.

    'nın Mudanya ilçesinde lerini gezdiren 'in köpeğine saldırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı.

    Aurora Selin, "Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu." ifadelerini kullandı.

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