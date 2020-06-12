AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 12.17'de Balıkesir'de merkez üssü Altieylül olan bir deprem gerçekleşti. Batı Anadolu fay hattında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, sarsıntının derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü.