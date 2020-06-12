AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 12.17'de Balıkesir'de merkez üssü Altieylül olan bir deprem gerçekleşti. Batı Anadolu fay hattında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, sarsıntının derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Altieylül (Balikesir)
Tarih-Saat : 12.06.2020, 12:17:18 TSİ
Enlem : 39.4216 N
Boylam : 27.8196 E
Derinlik : 8.17 km
Detay : https://t.co/oMLnajYFss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi