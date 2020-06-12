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    • 12.06.2020 12:40
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    • 12.06.2020 12:41
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    : 'de korkutan | Kandilli listesi

    haberine göre 'de bir meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, sarsıntının derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü. İşte Kandilli verilerine göre listesi.

    Balıkesir'de korkutan deprem

    Dairesi'nin geçtiği verilerine göre; saat 12.17'de 'de merkez üssü Altieylül olan bir deprem gerçekleşti. Batı Anadolu fay hattında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, sarsıntının derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü.



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