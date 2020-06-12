Gök taşının düşme anına ilişkin kentteki ve farklı illerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını arkadaşlarıyla incelediklerinde, bunun yeryüzüne ulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu gördüklerini vurgulayan Şengün, şöyle devam etti:

"Elazığ'dan elde edilen yeni görüntüler ve Türkiye'nin diğer illerindeki görüntüleri tekrar değerlendirdik. Bunun sonucunda tek bir gök taşı olduğunu, atmosfer içine hızla girdikten sonra sürtünmenin etkisiyle ısınarak ateş topu haline geldiği, ısı ve ışık yaydığı, daha sonra yok olduğu görülmektedir.

Görülen illeri dikkate aldığımızda, özellikle Batman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Erzurum ve Artvin'e doğru atmosfer içinde hareket ettiği, buna bağlı olarak da Artvin civarından sonra havada patlayarak yok olduğu görülüyor.Bu nedenle belirtilen illerde görülen ve izlenen gök taşının, aynı olduğu ifade edilebilir."