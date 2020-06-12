Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Ceyda Gedik, çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı babası Adnan Gedik'e verdi. Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin gök taşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.
Buldukları taşın, kendilerine Allah'ın bir ödülü olduğunu söyleyen Adnan Gedik'in ağabeyi Zeki Gedik, ''Tarlamızda bir gök taşı parçası bulduk. İnşallah bize talih kuşu kondu. Çok heyecanlandık. Sosyal medyada bazı duyurular yaptık ve konuyla ilgili Selçuk Bayraktar'a da internet üzerinden mesaj yolladık.Ekonomik anlamda değerlendirmeyi düşünüyoruz, inşallah muvaffak oluruz. Bize bir piyango vurdu diye düşünüyoruz.Köyde ev yapmak istiyoruz, maddi sıkıntılarımız vardı, gökten düşen talih taşı inşallah bize hayırlı gelir ve evimizi yaparız'' dedi.
GÖK TAŞI' PANİĞİ YAŞANMIŞTI
Türkiye'de 27 Mayıs tarihinde saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yaratmıştı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş kendi imkanlarıyla taş aramıştı.
Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) akademisyenleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de birçok ilden görülen gök taşının (meteor) düşme anına ait kentte ortaya çıkan görüntüleri değerlendirdi.Kentteki güvenlik kameraları kayıtlarında, gökyüzünden hüzme şeklinde yeryüzüne doğru inen cismin saniyeler içinde ışık saçtığı görülüyor. Görüntüleri inceleyen FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanları heyecanlandıran gökyüzü olayının, bilim çevreleri tarafından da ifade edildiği üzere bir meteor düşmesi olduğunu belirtti.
Gök taşının düşme anına ilişkin kentteki ve farklı illerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını arkadaşlarıyla incelediklerinde, bunun yeryüzüne ulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu gördüklerini vurgulayan Şengün, şöyle devam etti:
"Elazığ'dan elde edilen yeni görüntüler ve Türkiye'nin diğer illerindeki görüntüleri tekrar değerlendirdik. Bunun sonucunda tek bir gök taşı olduğunu, atmosfer içine hızla girdikten sonra sürtünmenin etkisiyle ısınarak ateş topu haline geldiği, ısı ve ışık yaydığı, daha sonra yok olduğu görülmektedir.
Görülen illeri dikkate aldığımızda, özellikle Batman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Erzurum ve Artvin'e doğru atmosfer içinde hareket ettiği, buna bağlı olarak da Artvin civarından sonra havada patlayarak yok olduğu görülüyor.Bu nedenle belirtilen illerde görülen ve izlenen gök taşının, aynı olduğu ifade edilebilir."