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    • 12.06.2020 12:50
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    • 12.06.2020 12:53
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    Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden çalan zanlı: Gezmek için çaldım

    Son dakika gelişmesi... Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden gece saatlerinde hasta nakil ı çalan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söyledi. Ayrıca, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı ve raporu olup olmadığı araştırıldığı da öğrenildi.

    Gezmek için çaldım
    Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ı çalınmıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası çalınan ambulans kısa sürede Kağıthane Çeliktepe Mahallesi, Caddesi üzerinde şüphelilerle birlikte yakalamıştı. Ambulansı çalan zanlının ismi ve ifadesi ortaya çıktı.



    Ambulansı çalan zanlı Çetin A. ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı ve raporu olup olmadığı araştırıldığı da öğrenildi.
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