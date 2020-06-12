PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Mehmet Kaçar ile Ayhan Bozkaya, 15 Ekim 2003'te Adana'da, E Tipi Kapalı Cezaevi'nin devriye aracını Kalaşnikov tüfeklerle taradı. Saldırıda er Zeynel Abidin Ateşli şehit oldu, uzman çavuş Erkan Erkayıran ile er Adem Ayan da yaralandı. Teröristler bu eylemden bir ay sonra jandarmanın yaptığı operasyonda, Mehmet Kaçar Amanos Dağları'nda öldürüldü.

MEZAR TAŞINDA BİLE PROPAGANDA

Hatay'da öldürülen Mehmet Kaçar isimli teröristin cenazesi anne ve babası tarafından alınarak Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan bir mezarlığa defnedildi. İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen aile geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'a giderek teröristin mezar taşına daha önce PKK terör örgütünde kod ismi olarak kullandığı 'Merxaz' ismini yazdırdı.

AİLEYE TERÖR SORUŞTURMASI

Mezarlığın üzerinde teröristin kod isminin ailesi tarafından yazdırıldığı Jandarma güçler tarafından tespit edildi. Öldürülen teröristin anne ve babası hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN-SABAH