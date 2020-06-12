Olay Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz aylarda inşaatta çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları dolayısı ile memleketine dönen Ahmet Çakar (37) geçtiğimiz ay fıtık ameliyatı oldu. Ardından yaklaşık 1,5 aydır ameliyattan dolayı evinde istirahat eden Çakar'ın çalışamadığından dolayı bunalıma girdiği ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öne sürüldü. Bu yüzden bir süredir aile üyeleri ile sorunlar yaşamaya başlayan Çakar, sabah saatlerinde ise eşi tartıştı. Ardından cinnet getiren Çakar, evdeki tüfek ile 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile çocukları 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir'i vurdu. Çakar sonrasında ise aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.