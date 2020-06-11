Trabzon Uzungöl'de elektrikli bisikletle dereye uçan Kübra Adakul kurtarılamadı. İki yavrusuyla gezinti yaparken çekilen son görüntüleri yürek dağladı.
SEVİNÇ YAĞMUR'U
Lösemi ile mücadele eden Yağmur Damla Yanık'a ilik Almanya'dan getirildi. Nakil 15 Haziran'da...
Yağmur, "Kuruyan bir çiçek gibiydim. Şimdi yeşeriyorum" dedi.
FIRTINA FATMA
Fatma Uruk, dalış denemesi için Meksika'ya uçtu. Önce karantinaya, şimdi de Cristobal Fırtınası'na tutuldu.
70 KİLO VERDİ ŞEKERİ YENDİ
Sakarya'da 150 kiloya çıkan Ayhan Tufan, spor yaptı. Bir yılda 70 kilo zayıfladı. Şeker hastalığını da yenerek insülini bıraktı.
SEVİNÇ YAĞMUR'U
Lösemi ile mücadele eden Yağmur Damla Yanık'a ilik Almanya'dan getirildi. Nakil 15 Haziran'da...
Yağmur, "Kuruyan bir çiçek gibiydim. Şimdi yeşeriyorum" dedi.
FIRTINA FATMA
Fatma Uruk, dalış denemesi için Meksika'ya uçtu. Önce karantinaya, şimdi de Cristobal Fırtınası'na tutuldu.
70 KİLO VERDİ ŞEKERİ YENDİ
Sakarya'da 150 kiloya çıkan Ayhan Tufan, spor yaptı. Bir yılda 70 kilo zayıfladı. Şeker hastalığını da yenerek insülini bıraktı.