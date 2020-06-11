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    • Yaşam
    • 11.06.2020 Gazete
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    Elektrikli bisikletle dereye yuvarlanan hayatını kaybetti

    ’de elektrikli bisikletle dereye uçan kurtarılamadı. İki yavrusuyla gezinti yaparken çekilen son görüntüleri yürek dağladı. İşte Takvim Gazetesi’nin 11 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Ölüme sürdü
    'de elektrikli bisikletle dereye uçan kurtarılamadı. İki yavrusuyla gezinti yaparken çekilen son görüntüleri yürek dağladı.




    SEVİNÇ YAĞMUR'U
    Lösemi ile mücadele eden Yağmur Damla Yanık'a ilik Almanya'dan getirildi. Nakil 15 Haziran'da...
    Yağmur, "Kuruyan bir çiçek gibiydim. Şimdi yeşeriyorum" dedi.

    FIRTINA FATMA
    Fatma Uruk, dalış denemesi için Meksika'ya uçtu. Önce karantinaya, şimdi de Cristobal Fırtınası'na tutuldu.



    70 KİLO VERDİ ŞEKERİ YENDİ
    Sakarya'da 150 kiloya çıkan Ayhan Tufan, spor yaptı. Bir yılda 70 kilo zayıfladı. Şeker hastalığını da yenerek insülini bıraktı.
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