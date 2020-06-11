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    • Yaşam
    • 11.06.2020 15:03
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    • 11.06.2020 15:10
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    Dün Karaköy, bugün ! Boğazında utandıran manzara

    'da normalleşme süreci sonrası sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar sahillere akın ederken, denizde oluşan kirlilik isyan ettirdi. Dün Karaköy sahilinde görülen denizdeki çöp yığınının bir benzeri bugün de 'da görüntülendi.

    Dün Karaköy, bugün Caddebostan! Deniz çöpten geçilmiyor

    'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor. Kadıköy Sahili'nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor.

    Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.

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