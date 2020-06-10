İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü

Oturmuyorlar, oturdukları zamanda denizlerin ve boğazın neden kirli olduğunu merak ediyorlar ve mevcut duruma iyi bakmıyorlar. Buralara iyi bakmamız lazım. Her ülkede böyle güzellikler bulamazsınız. Bu halde görmemiz iyi değil. Burası bulunulmaz bir şehir. Değerini bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.