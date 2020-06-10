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İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü

İstanbul'un incisi olan Boğaz'da sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik kameralara yansıdı. Karaköy sahilindeki kirliliği gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandı.

10.06.2020 13:51 - Son Güncelleme: 10.06.2020 13:51
İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü

Karaköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik kameralara yansıdı. Beyoğlu Karaköy Sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu.

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İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü

İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Karaköy Sahili'nde çirkin görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü

BOĞAZDAKİ KİRLİLİĞİ GÖRÜNCE MÜŞTERİLERİN YEMEK YİYESİ GELMİYOR
Normalleşme süreciyle Karaköy Sahili'ndeki restoranlarını açan Ferit Gümüş, "Manzara iyi değil tabi. Burada deniz ve Ayasofya manzaralı yemek yiyelim diyorlar ama denizdeki kirliliği görünce yemek yiyesi bile gelmiyor.

İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü

Oturmuyorlar, oturdukları zamanda denizlerin ve boğazın neden kirli olduğunu merak ediyorlar ve mevcut duruma iyi bakmıyorlar. Buralara iyi bakmamız lazım. Her ülkede böyle güzellikler bulamazsınız. Bu halde görmemiz iyi değil. Burası bulunulmaz bir şehir. Değerini bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü
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