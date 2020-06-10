İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran manzara! Deniz çöplüğe döndü
İstanbul'un incisi olan Boğaz'da sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik kameralara yansıdı. Karaköy sahilindeki kirliliği gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandı.
10.06.2020 13:51
- Son Güncelleme: 10.06.2020 13:51
Oturmuyorlar, oturdukları zamanda denizlerin ve boğazın neden kirli olduğunu merak ediyorlar ve mevcut duruma iyi bakmıyorlar. Buralara iyi bakmamız lazım. Her ülkede böyle güzellikler bulamazsınız. Bu halde görmemiz iyi değil. Burası bulunulmaz bir şehir. Değerini bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
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