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    • 11.06.2020 15:13
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    • 11.06.2020 15:13
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    Gaziantep'te 'sahte döviz' operasyonu

    Gaziantep’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sahte döviz sürmeye hazırlanan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 56 bin 800 sahte dolar ele geçirildi.

    Gaziantep'te 'sahte döviz' operasyonu

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte döviz sürüleceği bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, piyasaya sahte döviz sürmeye çalışanların toplandığı Girne Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 10 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramada sahte 56 bin 800 dolar ele geçirildi.

    Emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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