Yemek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yemek kelimesinin eş anlamlısı haberimizde yer alıyor. Günlük hayatta konuşurken ya da yazarken sürekli aynı kelimeyi kullanmak istemeyenler sık sık eş anlamlı sözcüklerin neler olduğunu sorguluyor. Bu noktada en fazla araştırılan yemek kelimesinin eş anlamlılarını derledik.
YEMEK KELİMESİ İLE EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER HANGİLERİDİR?
En çok bilinen anlamı olan, karın doyurma fiilinden farklı olarak, yemek kelimesinin daha birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlara göre, eş anlamlıları da oldukça fazladır. Karın doyurma eylemi için kullanıldığında, eş anlamlısı beslenmek olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yemek kelimesinin bir diğer anlamı da, yenilmek, karın doyurmak için hazırlanmış yiyecektir.
Bu anlamda bakıldığında, anlamdaş yani eş anlamlısı olarak 'aş' kelimesi sıklıkla kullanılır. Yine farklı bir anlam olarak, konuklara ağırlama amaçlı servis edilen yiyecek anlamında da kullanılmaktadır. Örnek bir cümle olarak, ' Düğünümüzden sonra yakınlarımıza yemek ziyafeti verdik.' Ayrıca yemek; tüketmek, harcamak anlamına da gelmektedir. Örneğin, ' Bütüm paramı bir yurtdışı seyahatinde tükettim(yedim).'
EŞ ANLAMLI NE DEMEK?
Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamda kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.
Eş anlamlı kelimeler, cümlede birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik ve bozulma olmaz. Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları cümle içindeki kullanımlarından belli olmaktadır. Bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları da olabilir.