Yemek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

YEMEK KELİMESİ İLE EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER HANGİLERİDİR?



En çok bilinen anlamı olan, karın doyurma fiilinden farklı olarak, yemek kelimesinin daha birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlara göre, eş anlamlıları da oldukça fazladır. Karın doyurma eylemi için kullanıldığında, eş anlamlısı beslenmek olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yemek kelimesinin bir diğer anlamı da, yenilmek, karın doyurmak için hazırlanmış yiyecektir.



Bu anlamda bakıldığında, anlamdaş yani eş anlamlısı olarak 'aş' kelimesi sıklıkla kullanılır. Yine farklı bir anlam olarak, konuklara ağırlama amaçlı servis edilen yiyecek anlamında da kullanılmaktadır. Örnek bir cümle olarak, ' Düğünümüzden sonra yakınlarımıza yemek ziyafeti verdik.' Ayrıca yemek; tüketmek, harcamak anlamına da gelmektedir. Örneğin, ' Bütüm paramı bir yurtdışı seyahatinde tükettim(yedim).'