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    • Yaşam
    • 10.06.2020 17:51
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    • 10.06.2020 17:51
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    ’de siyanürle eden , kardeşinin adına kredi çekmiş

    Borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle ’de siyanürle ailesini ve kendisini öldüren ’in ölmeden önce kardeşi ’in adına kredi çektiği ortaya çıktı. Evine gelen ihbarname sonrası krediden haberdar olan kardeş Delen, savcılığa başvurarak abisi tarafından yapılan sahteciliğin tespit edilmesini istedi. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    İntihardan önce kardeşinin adına kredi çekmiş!

    ; geçtiğimiz yıl 'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra etmişti. Savcılık olayın nedeni olarak "Bahattin Delen'in aşırı derecede borçlanıp bunalıma girmesi"ni göstermişti. Savcılık tarafından devam eden soruşturmada Bahattin Delen'in ağabeyi geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.

    'AĞABEYİM BENİM ADIMA KREDİ ÇEKMİŞ'
    Ağabeyinin vefatından sonra kredi kartı ödemesinin günün geçtiğine dair özel bir dan mesaj geldiğini söyleyen Delen, 'Bankayı arayıp durumu sordum. Banka görevlisi kredinin telefonda benim adıma aranmak suretiyle tahsis ettirildiğini söyledi. Görevlilerle konuşmaya devam ettiğimde telefondaki sesin ağabeyim Bahattin Delen'e benzediğini ufak bir iki detaydan sesin bana ait olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Ağabeyimin yaptığı sahtecilikten dolayı mağdur oldum' ifadelerini kullandı.

    'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'
    Evine gelen haczi durdurmak için kredinin üç taksitini ödemek zorunda kaldığını beyan eden kardeş Delen, 'Krediyi benim kullanmadığımı tespit edin. Ben borçlu durumdayım. Resmi makamlarca bankaya durumun izah edilmesini ve kredinin iptal edilmesini istiyorum' dedi. Kardeş Mehmet Delen'in ihbarı ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DİLEK YAMAN/SABAH

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