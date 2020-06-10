İş insanının eşi ölmeden önce vasiyet etmişti! Ailesi hastaneye ambulans bağışladı

"AMBULANSI ÇALIŞIRKEN GÖSTERMEK NASİP OLMADI"

Ebru Bilge Akyön, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Annesinin, tedavisi süresince İnegöl Devlet Hastanesine ambulansla gidip geldiğini aktaran Akyön, şöyle konuştu:

"Vefatından 15 gün önce hastaneye ambulans almak istediğini, insanların şifa almasını, memlekete bir faydası olması istediğini söyledi. Bizler de bir an önce annemiz hayattayken ambulansı getirip hizmete sokalım, onu görerek son nefesini versin istedik. Annemize ambulansı çalışırken göstermek nasip olmadı ancak yoğun bakımda yatarken, hastane yönetiminin yardımı ile alınan ambulansın fotoğraflarını kendisine gösterebildik. 'İçine giren herkese şifa olsun' dedi ve o gece kaybettik. Şu anda ambulans bizim için anne yadigarı teselli. Bizim beklediğimiz tek şey onun içinde şifa bulan herkes annemizin ruhuna bir dua göndermesi. Hastanenin bundan önceki ambulansı hurdaya çıkıyormuş. Yeni bir ambulans için talepte bulunulmuş. Tesadüf annemizin bu isteği hastaneyi de mutlu etti."