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    • 10.06.2020 23:50
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    • 10.06.2020 23:50
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    'da 'ne koronavirüs karantinası!

    'da, koronavirüs vakası tespit edilen 'nin tamamı, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 5, Suruç ve Siverek ilçelerinde 1'er bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ile 28 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Bir mahalleye daha korona karantinası!

    'da, koronavirüs vakası tespit edilen 1 mahalle ile farklı ilçelerdeki 28 bina karantinaya alındı.

    Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında Hilvan ilçesine bağlı kırsal 'nin tamamı, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 5, Suruç ve Siverek ilçelerinde 1'er bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ile 28 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    BAZI YERLERDE KARANTİNA KALDIRILDI
    Öte yandan, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tunçbilek Mahallesi ile kent merkezinde 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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