Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, imalathane olarak kullanılan 3 katlı binada yaptıkları incelemeler sonuncunda içki yapılmak üzere kullanılan 450 litre saf alkol ile satışa hazır halde bulunan, çeşitli markaların markaları yapıştırılmış 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Binada ayrıca otomatik dolum makinesi, damıtma cihazı, çok sayıda etiket, ambalaj ve boş şişeler bulundu.