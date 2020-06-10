Olay, Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Küpeli yönetimindeki Küçükçekmece minibüsüne binen Aysel Tunceri, arka koltuktan ayağa kalkarak ücretini vermek istedi. Ancak, sürücünün fren yapması üzerine kadın bir anda dengesini kaybederek açık kapıdan yüz üstü yola düştü. Araçtakilerin ve çevredekilerin uyarısı üzerine minibüs şoförü aracı durdururken yaralı kadın için sağlık ekibi ve polise haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler yüz ve başından yaralandığı belirlenen evli ve iki çocuk annesi Aysel Tunceri'yi Küçükçekmece'deki bir üniversite hastanesine kaldırdı.