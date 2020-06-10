Dövme günah mı? Dövme abdest geçirir mi? Diyanet açıklaması!

DÖVMENİN ZARARLARI NELERDİR?

-Sağlık koşullarının elverişsiz olduğu bir ortamda uygulanan dövmenin kişinin mikrop kapmasına yol açabileceği hiç de şaşırtıcı bir gerçek olmasa gerek. Dövmeyi yapan kişiden tutun da yararlanılan mürekkebe dek uzanan, çok çeşitli kaynaklardan mikrop kapılabilir. Dövme enfeksiyonlarına yol açan Mycobacterium chelonae türü bakterilerin deride aylarca süren kaşıntılı ve sancılı döküntülere yol açabilir.

Dövmelerden kaynaklanan enfeksiyonların büyük bir çoğunluğunun bakterilerle ilintili olmalarına karşın, dövmenin mantarlara ve viral enfeksiyonlara da yol açabilir. Hatta siğile bile neden olabilir.

Öyle ki, dövme yapılan yerde kızarıklıklar ya da şişlikler meydana gelir, ya da akıntılara tanık olunursa derhal bir uzmana başvurmak gerekiyor.

-Dövme yaptırmadan önce hiç bir alerjisi olmayan kişilerin ikinci ya da üçüncü kez dövme yaptırdıklarında alerjik tepkiler verebilecekleri görülüyor. Dövme nedeniyle ortaya çıkan alerjiler kolay kolay geçmiyor.