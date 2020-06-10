Dövme günah mı? Dövme abdest geçirir mi? Diyanet açıklaması!

Son yıllarda popüler hale gelse de aslında sağlığa çok zararlı olan dövmenin dinde de yeri yoktur. Diyanet dövme yaptırmak günah mı? Sorusunun yanıtını verdi. Aynı zamanda dövme abdest geçirir mi sorgulamasını yapanların merak ettiği cevabı da paylaştık. Dövme yaptırmak kadar sildirmek de sağlığa zarar verir. Bu nedenle baştan yaptırmamak ve bu düşünceden vazgeçmek hem dinen hem de sağlığınız için daha iyi olacaktır. İşte dövmenin zararları…
DÖVME YAPTIRMAK GÜNAH MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasında şu ifadelere yer verildi:
"Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, 'Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmişti.' Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir."
GEÇİCİ DÖVME ABDEST ALMAYA ENGEL Mİ?
Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?'' soruları üzerine, şu yanıtı verdi:
"Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövme ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur."
DÖVMENİN ZARARLARI NELERDİR?
-Sağlık koşullarının elverişsiz olduğu bir ortamda uygulanan dövmenin kişinin mikrop kapmasına yol açabileceği hiç de şaşırtıcı bir gerçek olmasa gerek. Dövmeyi yapan kişiden tutun da yararlanılan mürekkebe dek uzanan, çok çeşitli kaynaklardan mikrop kapılabilir. Dövme enfeksiyonlarına yol açan Mycobacterium chelonae türü bakterilerin deride aylarca süren kaşıntılı ve sancılı döküntülere yol açabilir.
Dövmelerden kaynaklanan enfeksiyonların büyük bir çoğunluğunun bakterilerle ilintili olmalarına karşın, dövmenin mantarlara ve viral enfeksiyonlara da yol açabilir. Hatta siğile bile neden olabilir.
Öyle ki, dövme yapılan yerde kızarıklıklar ya da şişlikler meydana gelir, ya da akıntılara tanık olunursa derhal bir uzmana başvurmak gerekiyor.
-Dövme yaptırmadan önce hiç bir alerjisi olmayan kişilerin ikinci ya da üçüncü kez dövme yaptırdıklarında alerjik tepkiler verebilecekleri görülüyor. Dövme nedeniyle ortaya çıkan alerjiler kolay kolay geçmiyor.
-Derinin güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korunması her zaman önemlidir. Ancak dövmeler aşırı miktarda güneşte kalmanın yaratabileceği olumsuz etkileri daha da arttırabiliyor.
Dövme yaptıran kimi insanlar güneşe çıktıklarında dövmelerinde kabartılar ve kaşıntılar meydana gelebiliyor. Dövmesi olanlar manyetik titreşimli görüntüleme (MRI) uygulamasından geçmek zorunda kaldıklarında birtakım sorunlarla karşılaşabilirler.
-Kimyasal ve insan sağlığına zararlı boyalarda kullanılarak yapılan dövmeler başta cilt kanseri neden olur
Gebelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Tetanos, herpes simplex denen genital uçuğa, Hepatit B ve C hastalığına neden olabilir
Çeşitli deri hastalıklarına yol açar