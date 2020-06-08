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    • 08.06.2020 09:39
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    Son dakika: 27 yaşında koronavirüse yenildi, son paylaşımı yürek sızlattı

    Gelen son dakika haberlerine göre, 'da oturan (27), koronavirüs nedeniyle ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölmeden önce hesabından yaptığı son paylaşımda 'Dua istiyorum' notunu düşmüştü.

    27 yaşında koronavirüse yenik düştü

    'nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası 'un, bir süre önce yapılan coronavirüs testi pozitif çıktı.

    'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve burada tedavisine entübe edilerek devam edildi. hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz'un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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