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    Günlük – 8 Haziran 2020 Pazartesi

    Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Haziran 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    8 Haziran 2020 Pazartesi günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.



    BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
    Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.



    İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalı ve onlarla güç birliği ihtiyacındasınız. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.



    YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı bir tavır sergiliyorsunuz.
    Olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.



    ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.



    BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri.



    TERAZİ: Kısa yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir ve ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.



    AKREP: Jüpiter'den önemli destekler alıyorsunuz.
    Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor.



    YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız.
    Sizi zorlayacak işlerden hoşlansanızda, sizin için önemli olanı seçmelisiniz.



    OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın.
    Meselelerinizin temelini incelerken, çevrenizi de düşünün. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında, hemen savunmaya geçiyorsunuz.



    KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Olayları koşullardan bağımsız olarak düşünün.



    BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Olumlu katkıları olacak başlangıçlar gündemde. Çalışmalarınızdan dolayı, takdir göreceksiniz.
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