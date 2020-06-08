"PANDEMİNİN GEÇTİĞİNE İNANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çocukları ile birlikte denize girmek için plaja gelen Zafer Töz ise, "Aslına bakarsanız bize kimse yaklaşmadı, uzak kaldık. Denize de ihtiyacımız var, D vitaminine de ihtiyacımız var. Belki evet, pandemi tam olarak geçmiş değil ama biz geçtiğine inanmaya çalışıyoruz. Uzun süredir içerideydik, onu stresini atmaya çalışıyoruz. Tabii doğru, düşünmemiz gereken insanlar var o başka bir şey ama yine de dayanamıyorsun işte" şeklinde konuştu.