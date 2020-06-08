Cep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılar!

"ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUNLAR"

Dolandırıcılara seslenen Atar, "Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu kadar insanın ahını aldılar, bari bundan sonra başka insanların canını yakmasınlar. İstesek onların bir gün içerisinde buluruz ama biz her şeyin yasal yollarla ilerlemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR"

130 bin lira dolandırıldığını ifade eden Tayfur Sanlı da, PTT'nin yaşanılan mağduriyetlerin ardından ek güvenlik olarak 'anne kızlı soyadı' tedbiri aldığını ileri sürdü. Sanlı, "E-devlet şifresiyle PTT'ye giriş yapıldığında cep telefonuna sadece onay kodu geliyordu, şimdi anne kızlık soy ismini koymuşlar ama yine hata yapmışlar. Benim e-Devlet şifremi sahte kimlikle aldıktan sonra benim 7 sülalemin hepsinin bilgilerini çıkartabilir. Bu da bir güvenlik zafiyeti. PTT güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiyor." diye konuştu.



"SAKIN ANTALYA'YA GELMESİNLER"

Sanlı, sahte kimlikle e-devlet şifresi verildiğini de öne sürerek, bunun kimlik tarama sitemiyle düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. E-devletten birçok işlemin yapıldığına işaret eden Sanlı, durumun çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekti.

Şikayetçi olduğunu ifade eden Şanlı, dolandırıcılara da 'sakın Antalya'ya gelmesinler. Başka bir şey demiyorum' uyarısında bulundu.