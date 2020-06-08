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    • Yaşam
    • 08.06.2020 18:14
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    • 08.06.2020 18:14
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    'de kadınların gizlice fotoğraflarını çekip da paylaşan şüpheli yakalandı!

    'nin Keşan ilçesinde, yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı. İlçede yaya olarak seyreden kadınların gizlice çekilen fotoğraflarının paylaşıldığı bir hesabı emniyete bildirilmişti. Söz konusu hesaptan paylaşım yapan şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

    Polisin her yerde aradığı sapık sonunda yakalandı!

    'nin Keşan ilçesinde polis, kadınların gizlice fotoğraflarını çekip hesabından paylaşan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlatmıştı. Söz konusu hesaptan paylaşım yapan şüpheli yakalandı.


    Keşan'da kimliği belirsiz bir kişi, çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle 'elit paylaşım' adlı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edilerek, gözaltına alındı.

    Haberler Yaşam Edirne'de kadınların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı!
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