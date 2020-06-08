Günlük çekilecek tesbihler! Günlük okunacak faziletli dualar! En güzel dilek duaları

Gönülden dua etmeyi sadece başımız sıkıştığında değil her zaman yapmalıyız. Allah'a şükretmek, kazadan beladan korunmak gibi daha pek çok zamanda dualar okunabilir. Sınırsız ve sonsuz güce sahip olan Allah'a dua etmek, ona yakınlaşmak ve manevi olarak kendinizi huzurlu hissetmeni için Günlük çekilecek teşbihler, günlük okunacak faziletli dualar haberimizde yer alıyor. Peki dilek duası nedir?
GÜNLÜK ÇEKİLECEK TESBİHLER
Cumartesi günü 100 kere;
"la ; İlahe İlla ente subhaneke inni küntü mine'z-zalimin."
Pazar günü 100 kere;
" La İlahe İllal-lahü'l-Melikü'l-Hakku'l-Mübin."
Pazartesi günü 100 kere;
" La İlahe İllal-lahu Azizün Celilün,ya Aziz,Ya Celil"
Salı günü 100 kere;
" Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin sellim tesliman kesiren."
Çarşamba günü 100 kere;
" La ilahe İllal-lahu halisan muhlisan."
Perşembe günü 100 kere,
" La İlahe İllal-lahu halıku külli şey'in ve hüve ala külli şey'in Kadir."
Cuma günü 100 kere;
" Sübhan-Allah ve'l-hamdü li'llahi ve la ilahe İllallahu v'aallahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim"
Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.
GÜNLÜK OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR
FATİHA SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
SABAH AKŞAM OKUNACAK DUA
Peygamberimizin kızı Hazret-i Fâtıma'ya sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir:
"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)
BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
"Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir." (Ali el-Müttekî, Kenzu'l-ummâl, I, 555, no: 2491)
Okunuşu: "Bismillahirrahmanirrahîm."
Anlamı: "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile."
ANİ BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
Hz. Osman'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu:
"Kim akşamleyin üç defa:
Okunuşu: "Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm."
Anlamı: «İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir» derse, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez." (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)
EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA
Evden çıkarken en az üç def'a:
"Allah'ın adıyla! Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur." duâsı okumalıdır.
Bu duâyı okuyan kimseye: "Bu sana kâfidir, himayeye alındın." denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider. (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)
DİLEK DUASI NEDİR?
Allah, yarattığı kullarına, kendisinden devamlı istemelerini emretmiştir. Allah'ın böyle emir vermesinin nedeni, insanların aciz olması ve bazı şeylere erişmekte sorunlar yaşamasıdır. Dilek duası, Allah'ın hikmetine sığınarak bir şeye erişebilmek için okunur.
Bu duayı okuyanların, istekleri Allah tarafından kabul edilir. Ancak duayı saf bir gönül kalbiyle okumak doğru olacaktır. İmkanınız varsa duayı okumadan önce abdest almalısınız. Daha sonrasında, 3 kez besmele çekip, Fatiha okumaya başlamalısınız. Duayı okuyabilirsiniz.
Dilek Duası Arapça Okunuşu
'Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.'
Bu çok etkili olan dilek duasının Arapça okunuşu şeklidir. İslam dininin ileri gelenleri, bu duanın mutlaka saf kalple okunması ver gerçekleşmesi istenen şeyin öncesinden ve sonrasından belirtilmesi gerektiğini söylerler. Duayı Arapça okumanın hayırlara vesile olduğu da yine alimlerce belirtilmiştir.
Dilek Duası Türkçe Okunuşu
'Senin razı olmadıklarından ve yaptıklarımdan beni affet. Yapmadıklarımı da yapmamdan koru beni ey Allah'ım. Kendisinden hiçbir ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azim olan Allah'a istiğfar eder, günahlarımdan pişman olup, sadece ona sığınırım.'
Çok kabul olan bu dilek duasının Türkçesi bu şekildedir. Dua Türkçe olarak okunabilir. İstenirse Türkçe ve Arapça birlikte okunabilir.