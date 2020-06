Günlük çekilecek tesbihler! Günlük okunacak faziletli dualar! En güzel dilek duaları

SABAH AKŞAM OKUNACAK DUA



Peygamberimizin kızı Hazret-i Fâtıma'ya sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir:

"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)





BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA



Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir." (Ali el-Müttekî, Kenzu'l-ummâl, I, 555, no: 2491)

Okunuşu: "Bismillahirrahmanirrahîm."

Anlamı: "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adı ile."



ANİ BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA



Hz. Osman'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu:

"Kim akşamleyin üç defa:

Okunuşu: "Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm."

Anlamı: «İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir» derse, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez." (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)



EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA



Evden çıkarken en az üç def'a:

"Allah'ın adıyla! Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur." duâsı okumalıdır.

Bu duâyı okuyan kimseye: "Bu sana kâfidir, himayeye alındın." denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider. (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)