Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 4. kilometresindeki İvedik bağlantı kolunda üstyapı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolda bağlantı kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Etlik ve Batıkent bağlantılarından sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde kuzey taşıma yolu (İstanbul-Edirne istikameti) güney taşıma yoluna aktarılacak. Bu kesimde trafik akışına iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım, Edirne-İstanbul yolunun 38-41. kilometrelerinde bakım ve onarım, Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ile 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25. kilometrelerde Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.