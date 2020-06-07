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    • 07.06.2020 09:24
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    • 07.06.2020 09:24
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    'de şoke eden olay! Sokak ortasında cansız bedeni bulundu

    Son dakika haberi... Karabağlar'da sabah saatlerinde bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir'de şoke eden olay! Sokak ortasında bulundu

    'in Karabağlar ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu. Polat Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, isminin Fatih Ergül (43) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Haberi alarak olay yerine gelen Ergül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Ergül'ün cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ergül'ün hayatını kaybettiği sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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