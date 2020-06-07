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    • 07.06.2020 09:07
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    • 07.06.2020 09:07
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    'da silahlı kavga! Yaralılar var

    Osmangazi'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar konuşurken, ilk belirlemelere göre dört kişi yaralandı.

    Bursa'da silahlı kavga! Yaralılar var

    'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

    Çırpan Mahallesi'nde iki grup henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

    İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bazı otomobillere de kurşun isabet etti.

    Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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