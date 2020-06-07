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    • 07.06.2020 10:00
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    Günlük burç yorumları – 7 Haziran 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Haziran 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    KOÇ: Yapmayı düşündüğünüz bir çok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.



    BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Adalet duygunuzu herkes takdir ediyor. Partnerinize çok ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.



    İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayları uçta yaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.



    YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal bir oluşum. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.



    ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailevi ilişkileriniz çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.



    BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Tavize yer vermediğiniz için bazı gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.



    TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendi sorunlarınızı kafanıza çok takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü sorununuza çare bulabilecek kapasiteniz var, biliyorsunuz.



    AKREP: Bugün, maddi hırslarınız ön planda. Başarıyı hedeflediğiniz için değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.



    YAY: Partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı isteklerinize göre yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



    OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar tarzınızın dışına çıkabilir. Müthiş dengenizi unutmamalısınız.



    KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşam sınavlarınız hiç bitmiyor. Partnerinizin iş ilişkilerine destek verip onu denetlemeniz gerekebilir.


    BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün araştırmacı tarafınız daha da atağa kalkıyor.
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