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    • Yaşam
    • 07.06.2020 Gazete
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    İcralık şoför bulduğu çanta dolusu altın ve parayı sahibine teslim etti

    ’da 300 bin liralık borcundan dolayı icralık olan kamyonet sürücüsü, yolda bulduğu ve içerisinde altın ve paranın olduğu çantayı sahibine teslim etti. Çantada bulunan altınların toplam değerinin 15 bin TL'nin üzerinde olduğu ifade edildi.

    Yüreğini 'icra' etti
    Cengiz Şahin adlı kamyonet sürücüsü, önceki gün 'dan 'a saman götürürken yoldaki çantayı fark etti. Araçtan inerek çantaya bakan Şahin, çantanın içini açtığında altın, para, kimlik, cep telefonu ve çeşitli eşyaları gördü.





    Çantayı alarak Adıyaman'a giden Cengiz Şahin, çantanın içindeki bir kartvizitte bulunan telefon numarasını arayarak, sahibini sordu. Çantanın Adıyaman'daki Emine Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi. Şahin, Adıyaman'da çantayı sahibinin akrabası Abdullah Göksu'ya teslim etti. Üç çocuk babası Şahin'in 300 bin TL borcundan dolayı icralık olduğu öğrenildi.
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