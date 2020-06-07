İcralık şoför bulduğu çanta dolusu altın ve parayı sahibine teslim etti

Cengiz Şahin adlı kamyonet sürücüsü, önceki gün Şanlıurfa'dan Adıyaman'a saman götürürken yoldaki çantayı fark etti. Araçtan inerek çantaya bakan Şahin, çantanın içini açtığında altın, para, kimlik, cep telefonu ve çeşitli eşyaları gördü.
Çantayı alarak Adıyaman'a giden Cengiz Şahin, çantanın içindeki bir kartvizitte bulunan telefon numarasını arayarak, sahibini sordu. Çantanın Adıyaman'daki Emine Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi. Şahin, Adıyaman'da çantayı sahibinin akrabası Abdullah Göksu'ya teslim etti. Üç çocuk babası Şahin'in 300 bin TL borcundan dolayı icralık olduğu öğrenildi.
Çantayı alarak Adıyaman'a giden Cengiz Şahin, çantanın içindeki bir kartvizitte bulunan telefon numarasını arayarak, sahibini sordu. Çantanın Adıyaman'daki Emine Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi. Şahin, Adıyaman'da çantayı sahibinin akrabası Abdullah Göksu'ya teslim etti. Üç çocuk babası Şahin'in 300 bin TL borcundan dolayı icralık olduğu öğrenildi.