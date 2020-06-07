Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.06.2020 07:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2020 07:12
    ABONE OL

    | Meteoroloji'den kritik uyarı! Bugun hava nasıl olacak? 7 Haziran 2020

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 'nun doğusu ile 'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü tatili öncesi vatandaşlar da bulundukları şehirler için araştırması yapıyor. Peki , ve ’de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

    Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların, bölgede 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri üzerine çıkması öngörülüyor. İşte, 7 Haziran il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu ve açık 31
    İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
    Adana: Az bulutlu ve açık 36

    Antalya: Az bulutlu ve açık 30
    Samsun: Az bulutlu 26
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kritik uyarı! Bugun hava nasıl olacak? 7 Haziran 2020
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri