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    • 06.06.2020 13:07
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    • 06.06.2020 13:12
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    Son dakika: Milas'ta orman ı! Havadan ve karadan müdahale edildi

    Son dakika haberi... 'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının etrafının çevrildiği, şu an için yayılmasının engellendiği belirtildi.

    Milas'ta orman yangını çıktı
    Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler; orman ekiplerine bildirdi.



    İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı. Antalya ve 'den de bölgeye destek amaçlı 2 helikopter sevk edildiği belirtildi. Yangının etrafının çevrildiği, şu an için yayılmasının engellendiği belirtildi.

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