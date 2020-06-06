Kediyi Muğla'dan aldığını ve 4 yaşında olduğunu aktaran sahibi Yusuf Yumurtacı, "Ben kediyi aldığımda 4 yaşındaydı. Dükkanımda bakıyorum. Şimdi 9 kiloya yaklaştı. Günde 2-3 litre süt içiyor. Geçtiğimiz gün korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kediyi eve götürdüm. Fakat kedimiz eve alışamadı. Depresyona girdi. Biz de tekrar kediyi dükkana getirdik. Şu an keyfi yerinde. Aşırı derecede mama yiyor. Gündüzleri 8-10 saat arasında uyuyor. Sokağın maskotu. İnsanlar tarafından çok seviliyor. İnsanlar kedimiz için bize uğruyorlar" dedi.