KİMSENİN OLMADIĞI ZAMAN EVE GİREN DAVULCU, KÜÇÜK KIZA TECAVÜZ ETTİ!

Olay, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşında engelli Taki S. (43) evlenen Kader S. (32) 1'i kız 7 çocuğu oldu. Kader S. büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için oğlu ile birlikte bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı. Bu süre içinde 15 yaşındaki kızı S.S. ise evde kardeşlerine baktı. Kardeşleri ve babasının olmadığı bir günde eve gelen davulcu Ziya Akdoğan (37), kız çocuğuna tecavüz etti. Ziya A., annesini ve babasını öldürmekle tehdit ettiği için kız, bunu kimseye söyleyemedi. Davulcu Ziya Akdoğan, bir kaç gün sonra gelerek bu sefer kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine aile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çocuğu Osmaniye'de buldu. Kız çocuğu, hemen yurda yerleştirildi. Zanlı ise bir süre sonra yakalanarak tecavüz ve alıkoyma suçlamasıyla tutuklandı.