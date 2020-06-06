Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez İstanbul Maltepe'den geldi. 22 yaşındaki Muharrem E. hastanede çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. Ancak karşılık bulamadı.

Dün genç kadının önünü kesti. Bıçaklayarak katletti. Araya giren kardeşlerini de yaralayıp intihara teşebbüs etti. Saldırgan ve kardeşleri tedavi altına alındı.



İntihara kalkışan Muharrem A. tedavi altına alındı.

Olayı gören komşusu Hülya Kalaycı, "Coronavirüs nedeniyle sürekli haberleşirdik, kadın sağlık çalışanı. Mükemmel bir kadın, melek gibi. O kadar namuslu ve ahlaklı bir kadındı. Diğeri de benim komşum. Ayşegül hanıma karşı platonik bir sevdaya tutulmuş. O da karşılık vermeyince bu olay olmuş" dedi.



Ağabeylerine engel olmak isteyen çocuklar yaralandı.