Mardin Kızıltepe'de 17 yaşındaki A.Ç., 2012 yılında tanıştığı bir erkek şahıs tarafından evlenmek vaadiyle kandırıldı. Genç kız, ailesinin bu duruma karşı çıkacağını bildiği için ilişkisini gizlemeye çalıştı. Evlenme kararı aldığını ailesine söylediğinde ailesi tarafından öldürülebileceğini belirten genç kız bir de savcılığa başvurdu. A.Ç., şikayeti ardından kız sığınma evine yerleştirildi. 1 ay burada kaldıktan sonra kendi isteği ile mahkemece babasına teslim edilen genç kız, sonrasında babası ve diğer kardeşleri ile birlikte yurt dışında yaşamaya başladı.



ÖLDÜRÜP, KAYIP DEDİLER

Yurt dışında yaşamaya başladıktan bir süre sonra Suriyeli bir şahısla tanışıp bu şahıs ile baba evinden kaçan A.Ç., ailesi tarafından kısa süre sonra bulundu. Baba M.F.Ç., diğer aile üyelerini yurt dışında bırakıp, kızı A.Ç ile 2 Ocak 2013 günü Türkiye'ye geri döndü. A.Ç., babası M.F.Ç. ile birlikte Türkiye'ye giriş yaptıktan bir gün sonra babası ve babasının akrabaları tarafından iddiaya göre ateşli silahla öldürüldü. Genç kızın cansız bedeni ise yok edildi. Baba M.F.Ç., aynı gün akşam saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının kayıp olduğunu ihbar etti.



BABA VE AKRABALAR TUTUKLANDI

Aradan geçen yıllar sonrası, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mardin Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışma sayesinde yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada, genç kızın ölümüne ilişkin çelişkili beyanlarda bulunan akrabaların, A.Ç.'yi başka bir ülkenin sınırında töre saikiyle öldürdüğü iddia edildi. Baba M.F.Ç , amca I.Ç. ve enişte İ.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, diğer bir akraba M.Ç., ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



TERÖR SEBEBİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Baba M.F.Ç , amca I.Ç. ve enişte İ.Ç., hakkında, 'Kasten adam 'öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, 17 yaşındaki A.Ç.'nin daha önceki ilişkisinden dolayı çocuk yaştaki genç kızın, töreye aykırı davrandığı, namusunu lekelediği ve eksilttiği düşünce ve inancıyla görev bilinci ile kararlı şekilde belirli bir kurgu içinde öldürdükleri anlatıldı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve iddianamede şüpheli olarak bulunan bir diğer akraba M.Ç.'nin ise, genç kızın öldürüldüğünü bilmesine rağmen yetkili makamlara haber vermediği belirtildi. Dört şüpheli, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.