Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.06.2020 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2020 15:22
    ABONE OL

    Terör i bir ın daha canını aldı! Önce öldürdüler, sonra kayıp dediler

    Kızıltepe’de 17 yaşındaki ını töreye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yurtdışına kaçırıp öldüren baba ve iki akrabası, ’ye döndüğünde kızları için savcılığa başvurarak kayıp dediler. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yıllar sonra i aydınlattı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen genç kızın babası ve iki akrabası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

    Yıllar önce genç kızı öldürüp, kayıp dediler!

    Kızıltepe'de 17 yaşındaki A.Ç., 2012 yılında tanıştığı bir erkek şahıs tarafından evlenmek vaadiyle kandırıldı. , ailesinin bu duruma karşı çıkacağını bildiği için ilişkisini gizlemeye çalıştı. Evlenme kararı aldığını ailesine söylediğinde ailesi tarafından öldürülebileceğini belirten genç kız bir de savcılığa başvurdu. A.Ç., şikayeti ardından kız sığınma evine yerleştirildi. 1 ay burada kaldıktan sonra kendi isteği ile mahkemece babasına teslim edilen genç kız, sonrasında babası ve diğer kardeşleri ile birlikte yurt dışında yaşamaya başladı.


    ÖLDÜRÜP, KAYIP DEDİLER
    Yurt dışında yaşamaya başladıktan bir süre sonra Suriyeli bir şahısla tanışıp bu şahıs ile baba evinden kaçan A.Ç., ailesi tarafından kısa süre sonra bulundu. Baba M.F.Ç., diğer aile üyelerini yurt dışında bırakıp, kızı A.Ç ile 2 Ocak 2013 günü 'ye geri döndü. A.Ç., babası M.F.Ç. ile birlikte Türkiye'ye giriş yaptıktan bir gün sonra babası ve babasının akrabaları tarafından iddiaya göre ateşli silahla öldürüldü. Genç kızın cansız bedeni ise yok edildi. Baba M.F.Ç., aynı gün akşam saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının kayıp olduğunu ihbar etti.


    BABA VE AKRABALAR TUTUKLANDI
    Aradan geçen yıllar sonrası, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mardin Büro ekiplerinin titiz çalışma sayesinde yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada, genç kızın ölümüne ilişkin çelişkili beyanlarda bulunan akrabaların, A.Ç.'yi başka bir ülkenin sınırında töre saikiyle öldürdüğü iddia edildi. Baba M.F.Ç , amca I.Ç. ve enişte İ.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, diğer bir akraba M.Ç., ise kararıyla serbest bırakıldı.


    TERÖR SEBEBİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
    Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Baba M.F.Ç , amca I.Ç. ve enişte İ.Ç., hakkında, 'Kasten adam 'öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, 17 yaşındaki A.Ç.'nin daha önceki ilişkisinden dolayı çocuk yaştaki genç kızın, töreye aykırı davrandığı, namusunu lekelediği ve eksilttiği düşünce ve inancıyla görev bilinci ile kararlı şekilde belirli bir kurgu içinde öldürdükleri anlatıldı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve iddianamede şüpheli olarak bulunan bir diğer akraba M.Ç.'nin ise, genç kızın öldürüldüğünü bilmesine rağmen yetkili makamlara haber vermediği belirtildi. Dört şüpheli, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

    Haberler Yaşam Terör cinayeti bir genç kızın daha canını aldı! Önce öldürdüler, sonra kayıp dediler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri