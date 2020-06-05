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    • Yaşam
    • 05.06.2020 Gazete
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    Türk aşçıbaşı devlet televizyonuna belgesel oldu

    Türk aşçıbaşı , 'de başarıdan başarıya koşuyor. Dinçli'nin başarı öyküsü Çin Devlet televizyonu 'de belgesel oldu. Büyük başarısı göz doldurdu.

    İşini iyi yaptığı i'çin'!
    Mengenli , 'de başarıdan başarıya koşuyor. Amerika, , , ve 'da çalıştıktan sonra 8.5 yıl önce Çin'e yerleşen Birol Dinçli (40), burada Türk kültürü ile yemeklerini açtığı restoran zinciri ile tanıtıyor. Dinçli'nin başarı öyküsü Çin Devlet televizyonu 'de belgesel oldu.



    Çin'de ve 'nun Mengen ilçesinde yapılan çekimlerde, başarılı Türk girişimcinin, çocukluğundan başlayarak hayat hikayesi konu edildi. Coronavirüs salgının da bulunduğu şehirde devlet kuruluşlarına ücretsiz ekmek dağıtan Dinçli ilk defa da Baklava ve Dondurmasını da Çinlilerin damak tadına sundu.

    ALİ FAİK ATAY
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