Mengenli Birol Dinçli, Çin'de başarıdan başarıya koşuyor. Amerika, İsviçre, Rusya, Yunanistan ve Kazakistan'da çalıştıktan sonra 8.5 yıl önce Çin'e yerleşen Birol Dinçli (40), burada Türk kültürü ile yemeklerini açtığı restoran zinciri ile tanıtıyor. Dinçli'nin başarı öyküsü Çin Devlet televizyonu CCTV'de belgesel oldu.
Çin'de ve Bolu'nun Mengen ilçesinde yapılan çekimlerde, başarılı Türk girişimcinin, çocukluğundan başlayarak hayat hikayesi konu edildi. Coronavirüs salgının da bulunduğu şehirde devlet kuruluşlarına ücretsiz ekmek dağıtan Dinçli ilk defa da Baklava ve Maraş Dondurmasını da Çinlilerin damak tadına sundu.
ALİ FAİK ATAY
Çin'de ve Bolu'nun Mengen ilçesinde yapılan çekimlerde, başarılı Türk girişimcinin, çocukluğundan başlayarak hayat hikayesi konu edildi. Coronavirüs salgının da bulunduğu şehirde devlet kuruluşlarına ücretsiz ekmek dağıtan Dinçli ilk defa da Baklava ve Maraş Dondurmasını da Çinlilerin damak tadına sundu.
ALİ FAİK ATAY