Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kocaeli-Sakarya yolunun Beşköprü-Arifiye kesiminde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sakarya-İzmit istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun (Kaynaşlı Otoyol bağlantı kavşağında) 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.
Silifke-Mut yolunun 0-7, Trabzon-Gümüşhane yolunun 35-38 ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometreleri arasında Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.