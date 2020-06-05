Kayseri'de 40 eve koronavirüs karantinası!

Kütahya'da vatani görevini tamamlayan O.B. (21), memleketi Kayseri'de koronavirüse yakalanarak, tedaviye alındı. Askerden dönen genç ile temasa geçenlerin yaşadığı 40 ev karantina altına alındı.

Kütahya'da vatani görevini tamamlayan O.B., 31 Mayıs'ta sağlıklı bir şekilde memleketi Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ne geldi. Aradan geçen süreçte yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan O.B., Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede O.B.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Genç hastanede tedaviye alındı. O.B., İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibine vatani görevini tamamlaması nedeniyle kendisini ziyarete gelenlerin olduğunu söyledi.

Bu kapsamda çalışma başlatan filyasyon ekibi, O.B. ile temasa geçenlerin yaşadığı 40 evi karantina altına aldı.

Evde yaşayanlar 14 gün karantina altında tutulacak. Karantina altına alınanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.