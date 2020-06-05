Filtre kahve nasıl yapılır? Evde filtre kahve demleme yöntemleri

EVDE FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR?

Filtre kahve, french press ya da kahve makinesiyle yapılır. Bu işlem için ilk etapta çekilmiş filtre kahvenin satın alınması gerekir. Eğer filtre kahve hazırlamak için kullanılacak araç french press ise orta çekilmiş kahvenin tercih edilmesi daha doğru olur. Bu kahvenin kahve satışı gerçekleştiren dükkanlardan ve marketlerden satın alınması mümkündür.



FİLTRE KAHVE MAKİNESİ İLE DEMLEME



Eğer filtre kahve hazırlamak için kullanacağınız ürünün tercihini filtre kahve makinesinden yana kullandıysanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor:

1 fincan kahve hazırlamak için orta öğütülmüş kahveyi makinenin üst kısmındaki filtreye koyun.

Ardından su haznesini 300 ml kadar su ile doldurun ve haznenin kapağını kapatın.

Makinenin düğmesine basın ve kahvenin demlenmesini bekleyin.

Damla damla akacak kahve sonunda alt haznede birikir ve içime hazır hal alır.