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    • Yaşam
    • 05.06.2020 Gazete
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    Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete geçti

    İpsala’da son bir hafta kedi ve köpekler zehirlenerek katledildi. Mahalle sakinleri hayvanların öldürülmeleri üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi.

    Hayvan hareketi
    Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü , harekete geçti. Şüpheliler aranıyor. İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde son 1 haftada evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü.

    4 kedi ve 3 köpek ölü bulundu. Mahalle sakinleri hayvanların öldürülmeleri üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi.

    Onlar da bir can taşıyor, çok üzüldüm.

    Psikopatlar, siyanür kullanmış.

    Böyle bir canilik olamaz, sorumlular yakalanmadı.

    Yapanların en ağır cezayı almaları lazım.
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