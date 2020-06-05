İstanbul'da platonik aşk dehşeti! Ölü ve yaralılar var

"MELEK GİBİ BİR KADINDI"

Olayı gören komşusu Hülya Kalaycı, "Koronavirüs nedeniyle sürekli haberleşirdik, kadın sağlık çalışanı. Mükemmel bir kadın, melek gibi. 'Gel aşağıya oturalım' diyordum, 'hastanede çalışıyorum gelemem' diyordu. O kadar namuslu ve ahlaklı bir kadındı. Diğeri de benim komşum. Ayşegül hanıma karşı platonik bir sevdaya tutulmuş. O da karşılık vermeyince bu olay olmuş. Önce kadını bıçaklıyor sonra kendini ve araya girmeye çalışan kardeşlerini bıçaklıyor. Hatta kadın iş arkadaşlarına da söylemiş burada bir genç var, ben bundan kurtulamıyorum. Burada gideceğim diye söylemiş" diye konuştu. İş arkadaşı Mustafa Akkaya, "Şeker gibi bir kadındı 2 çocuğu vardı. Hastanede çalışıyordu evden çıkarken bıçaklamış" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.