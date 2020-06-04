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    • Yaşam
    • 04.06.2020 09:45
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    • 04.06.2020 09:55
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    Valiliği kararı açıklamıştı! İstanbul'da da yeni dönem başladı

    Valiliği, Ulaşım Bilim Kurulunun önerileri sonrası ile ilgili yeni kararlar aldı. Dün akşam saatlerinde açıklanan kararların ardından, yeni dönemin ilk gününde lerde yoğunluk yaşandı.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve lerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

    METROBÜSLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI
    da getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti.

    Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.

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